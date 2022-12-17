أوكرانيا: استعادة المياه في كييف مجددا

ذكر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف على تطبيق "تليجرام" اليوم السبت أنه تم استعادة إمدادات المياه في كييف، لجميع السكان اليوم، بعد موجة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

وأضاف كليتشكو أنه تم استعادة الكهرباء لنصف مواطني كييف، مشيرا "إننا نعمل على استعادة الكهرباء لجميع المواطنين بالمدينة".

وتابع "حصل ثلثا السكان أيضا على كهرباء مرة أخرى".

ومع ذلك قال إن عمليات الإغلاق الطارئة يجب أن تستمر بسبب النقص الهائل في الطاقة وحث السكان على الاقتصاد فى استهلاكها.

وتابع أن المترو استأنف أيضا العمل صباحا.

وكانت روسيا قد شنت أمس الجمعة هجمات صاروخية جديدة على كييف والكثير من المناطق الأخرى في أوكرانيا، وهي من أعنف الهجمات منذ بدء الهجمات على البنية التحتية للطاقة في البلاد، في العاشر من أكتوبر الماضي.