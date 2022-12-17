قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إن الزيجة الثانية للرجل بمثابة «نزوة وستنتهي»، ناصحة الزوجة الأولى بعدم طلب الطلاق في تلك الحالة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الزوج سيعود إلى زوجته الأولى إذا لم تطلب الطلاق، معقبة: «لو تزوج الرجل ثانية، عليها ألا تطلب الطلاق، أنت أم الأولاد ومن كافحتِ وهيرجع لك».

وأشارت إلى أن الزواج الثاني «موضوع حيوي جدًا وواقع في حياتنا»، موضحة أنه يندرج تحت عنوان «الزوجة الثانية ظالمة أو مظلومة».

ولفتت أستاذ الفقه المقارن، إلى أن الرجل يترك زوجته الأولى وينظر إلى امرأة ثانية؛ بسبب مجموعة من العوامل، مضيفة: «من الطبائع البشرية والفطرة الإنسانية ما يسمى بالغيرة، والأمر يخضع حسب شخصية الإنسان والوقائع التي يعيش فيها».

ونوهت إلى أن «الإنسان تأتي عليه لحظة نفسية، لا يتمكن فيها من التكيف نفسيًا وجنسيًا مع الزوجة الأولى»، متسائلة: «في تلك الحالة، هل يقع في طريق الانحراف أم يتزوج كما أراد الله له؟».

وذكرت أن الزوجة الثانية في بعض الأحيان تكون صديقة للزوجة الأولى، وتستغل نقاط الضعف وتعمل عليها، بحيث تنتقل للرجل وتجذبه لها، مشددة على أهمية عدم طلب الأولى للطلاق؛ لأن الرجل سيعود لها.