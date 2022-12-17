مرتضى منصور: حسين لبيب أضاع حقوق الزمالك وفزنا بقضية كهربا

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن إدارته لم تخسر أي نزاع قضائي في السنوات الماضية، مشيرًا إلى ضياع بعض حقوق الفريق الأبيض خلال عهد حسين لبيب.

وتولى حسين لبيب لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك السابق، رئاسة اللجنة التي كُلفت بإدارة القلعة البيضاء في الفترة بين مايو و أكتوبر 2021.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «اسألوا حسين لبيب أين عقود الثلاثي عمر كمال عبد الواحد، وإمام عاشور وعبدالله جمعة».

وتابع رئيس الزمالك: «كيف لحسين لبيب أن يضع 2 مليون جنيه شرطا جزائيا في عقد محمود جنش».

وتطرق للحديث عن قضية محمود كهربا، قائلا: «جيت تضربني برصاصة يا كهربا ردت في صدرك، وهناخد الفلوس كاملة منك».

وأتم: «لا توجد قضية في الفيفا أحمد وأمير لم يفوزا بها، وقضية خالد بو طيب كسبها اللاعب لأننا لم نكن متواجدين أيام لجنة حسين لبيب».