الدفعة الثالثة من المتطوعين من الإمارات يتوجهون لمستشفى ميداني بغزة

غادرت الإمارات اليوم الأحد الدفعة الثالثة من المتطوعين، متجهة إلى قطاع غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل القطاع لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للفلسطينيين.

وتضم الدفعة الجديدة 9 متطوعين فى المجال الطبي حيث سيلتحقون بزملائهم من المتطوعين والمتطوعات من الأطباء والممرضين الذين يزاولون حاليا جهود التطبيب والإسعاف للمرضى والمصابين للتخفيف من معاناة سكان غزة.

وتعامل المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين مع 291 حالة، استدعت تدخلات طبية من فريق المستشفى للتعامل مع كل حالة وتوفير العلاج والرعاية لها بدءا من الإسعافات الأولية مروراً بإجراء الجراحات الضرورية أو تقديم العلاجات والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية المكثفة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية الاخرى.

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفا للعناية المركزة للبالغين والأطفال، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوص اللازمة.

كانت الإمارات قد أرسلت العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن سكانه، كما استقبلت دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في البلاد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية في الشهر الماضي، اعتزامها إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، دعما للشعب الفلسطيني.