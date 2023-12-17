إنتاج الصين من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي يحافظ على نمو مطرد

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن إنتاج البلاد من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسع مطرد خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأن المناجم في البلاد أنتجت 24ر4 مليار طن من الفحم خلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 9ر2% على أساس سنوي، بحسب الهيئة.

وارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام بنسبة 8ر1% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 25ر191 مليون طن، بينما زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 1ر12% لتبلغ 65ر515 مليون طن.

وارتفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 6% خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام ليصل إلى 6ر209 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 5ر8% لتبلغ 4ر107 مليون متر مكعب، بحسب بيانات الهيئة.