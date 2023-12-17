محتجزة سابقة لدى حماس: الخوف خلال فترة الاحتجاز لم يكن شديدا دائما لكنه ظل موجودا

قالت ياردن رومان المحتجزة السابقة لدى حركة حماس في قطاع غزة إن من غير الممكن التغلب على إحساس الخوف لدى المحتجزين ولاسيما لدى النساء.



جاءت هذه التصريحات للإسرائيلية الألمانية رومان في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية؛ وكانت رومان أُفْرِج عنها في نهاية نوفمبر الماضي في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.



وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قالت رومان:" كامرأة لا يمكنك أبدا أن تبعدي عن ذهنك الخوف من التعرض للاغتصاب أو أن تكوني جزءا من جرائم، أبدا".



ونُشِر على منصة إكس مقطع من المقابلة اليوم الأحد.



وأضافت رومان أن التخلص من الخوف "ليس خيارا لأنه طالما كنت هناك تظلين فاقدة الأمل. ليس لديك حماية، لا يمكنك الاعتراض، لأن ذلك قد يكلفك حياتك".



في الوقت نفسه، قالت رومان إن الخوف لم يكن شديدا دائما لكنه ظل موجودا على الدوام .



ووفقا لعائلة رومان، فإنها كانت في زيارة لوالدي زوجها في كيبوتس بيري المجاور لقطاع غزة عندما قامت حركة حماس بهجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتم اقتياد رومان وزوجها وابنتها الصغيرة في سيارة إلى قطاع غزة.



وتمكن الثلاثة من الهرب لكنهم تفرقوا في أثناء ذلك، واستطاع زوجها وابنتها الهرب بعد أن قاما بالاختباء في الأحراش.