استعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في قطاع غزة تدريجيا

تتم بشكل تدريجي إعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الجنوبية والوسطى من قطاع غزة بعد انقطاعها لعدة أيام.

ويجري العمل لاستعادة الخدمة في مدينة غزة وشمال الأراضى الفلسطينية ، حسبما كتبت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" ومقرها الضفة الغربية على موقع "اكس". وأوضحت أنه تم إصلاح الضرر الرئيسي.

وقد تعطلت خدمات الاتصالات والإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.كما أكدت منظمة "نيتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت ومقرها بريطانيا اليوم الأحد على موقع اكس أنه تتم استعادة الاتصالات في أجزاء من غزة.

وقد تعطلت شبكات الاتصالات في القطاع المحاصر عدة مرات منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، إلا أن هذه أطول فترة انقطاع.

وكانت الاتصالات مع العالم الخارجي ممكنة فقط بواسطة الهواتف المحمولة التي تعمل بالقمر الصناعي وأحيانا من المباني المرتفعة في جنوب قطاع غزة ببطاقات وشرائح الاتصالات "سيم" الإسرائيلية.