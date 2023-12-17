الجيش الألماني يعتزم إطلاق قمري استطلاع إضافيين إلى الفضاء قبل عيد الميلاد

يعتزم الجيش الألماني إطلاق قمرين صناعيين إضافيين للاستطلاع في الفضاء قبل حلول عيد الميلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال ميشائيل تراوت قائد قيادة الفضاء إن هذين القمرين "لا يراقبان الأرض بكاميرا وحسب بل بالرادار أيضا، ويمكنهما التقاط صور ليلا، وبإمكانهما الرؤية عبر السحب".

وأضاف تراوت أن هذا الأمر سيمكن الجيش من مراقبة الأحداث ذات الصلة التي تقع على سطح الأرض بشكل أفضل كثيرا.

وحسب الصحيفة، حددت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك موعد الإطلاق في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يدور القمران الجديدان في المدار المنخفض حول الأرض أي على ارتفاع يقل عن 2000 كيلومتر عن القشرة الأرضية.

ونوه الجنرال ميجور تراوت أن الجيش الألماني يمتلك بالفعل ستة من مثل هذه الأقمار في الفضاء بالإضافة إلى قمرين صناعيين ثابتين مع الأرض، ويدور هذان القمران حول الأرض على ارتفاع يبلغ 36 ألف كيلومتر عن سطح الكرة الأرضية.