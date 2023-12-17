عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، السبت، "ع.م.ع"، سائق، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل "ال.م.ج"، وذلك في القضية المقيدة برقم 21102 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد قيام شخص بالتعدى على أخر بسلاح أبيض، وإصابته، مما أدى إلى مقتله، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر إشارة من مستشفى كائن في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، حول وصول شخص مصابا، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الصدر، جراء مشاجرة نشبت بينه وبين المتهم.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن مشادة كلامية حدثت بسبب الطرفين، إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، عقب طلاق زوجة الأول، فتوجه إلى العقار محل سكن الثاني في ظل تواجده مع زوجته، نظرًا لوجود صلة قرابة بينهما.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وخلال تلك الفترة حدثت خلافات بين المتهم وزوجته بشأن حضانة طفلتها، وأن المتهم سبق وأن حضر إليها في ذات العقار، وتشاجر معها، إلا أنها استنجدت بالمجني عليه الذي تصدى للمتهم وقام بطرده.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وقبل حدوث الواقعة، تحصلت طليقة المتهم على حكم من محكمة الأسرة بحضانة نجلتها، مما نتج عن ذلك غضب المتهم، فاشتاط غضبا، وأثناء ذهابه إلى محل سكن طليقته حدثت مشاجرة بينه وبين المجني عليه، فتعدى عليه بسلاح أبيض، حيث سدد له طعنه ناقذة، مما أدى لمقتله.

وأوضحت التحقيقات أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، ألقت القبض على المتهم، وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتى أصدرت بحقه حكمها المقدم.