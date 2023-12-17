تشافي بعد التعادل مع فالنسيا: استحقينا الفوز

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة أن فريقه استحق الفوز على فالنسيا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وتعادل برشلونة مع مضيفه فالنسيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب الميستايا، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "كنا نستحق الفوز على فالنسيا، ظهرنا بشكل جيد وفعلنا كل شيء للفوز".

وأضاف: "نعاني من مشاكل كبيرة في الفاعلية، يتوجب أن نكون أكثر قوة في منطقة جزاء الخصم، وأهدرنا اليوم نقطتين، والخروج بنقطة لا يجعلنا نشعر بالرضا".

وتابع: "لا يمكننا أن نتهاون بهذه الطريقة، وكانت مواجهة فالنسيا بمثابة مباراة نهائية، وكانت تحت سيطرتنا وكنا في الطريق لتسجيل الهدف الثاني".

وأكمل: "أليخاندرو بالدي كان جيدًا وصنع عدة فرص، والفريق بشكل عام كان جيدًا وتمت السيطرة على المباراة".

وأتم تشافي هيرنانديز تصريحاته قائلًا: "أنا هادئ وبنفس الحماس كما هو الحال دائمًا، لكن اليوم أشعر بخيبة أمل".