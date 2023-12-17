فالفيردي: نفذنا خطتنا للفوز على أتلتيكو مدريد

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لأتلتيك بلباو عن سعادته بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد، مُشيرًا إلى أن تركيزه حاليًا على مواجهة لاس بالماس القادمة.

وتغلب أتلتيكو بلباو على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء السبت، على ملعب سان ماميس، لحساب منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال إرنستو فالفيردي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "لعبنا بشكل جيد للغاية، لعبنا مباراة رائعة واستحققنا الفوز".

وأضاف: "حققنا الفوز في يوم خاص لأتلتيك بيلباو، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 125 عامًا على تأسيس النادي الباسكي".

وتابع: "في الشوط الأول، كان بإمكاننا أن نتقدم بهدف كان سيضعنا في المقدمة، ومع ذلك، لم نتمكن، وكانت فكرتنا هي الاستمرار على نفس النهج في الشوط الثاني، ومحاولة تسجيل الهدف".

وواصل: "سجلنا الهدف الأول ثم الثاني، وحافظنا على الصلابة الدفاعية في الشوط الثاني، ونحن سعداء لأنه يوم مميز للغاية بالنسبة للنادي، والمباراة جاءت منسجمة مع الاحتفال".

وأتم إرنستو فالفيردي تصريحاته قائلًا: "من المهم بالنسبة لنا أن الفوز كان على حساب فريق يحتل المركز الأول في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، والآن هناك مباراة أخرى ضد لاس بالماس، وأيضا ستكون في ملعبنا سان ماميس".