في عام 2006، تعرض القيادي في المقاومة الفلسطينية محمد السنوار لمحاولة اغتيال من غارة جوية إسرائيلية، بعدها توراى عن الأنظار، وأشاعت حركة حماس أن السنوار تعرض لمحاولة اغتيال.



في 2022، ظهر السنوار الأخ الأصغر ليحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، في برنامج ما خفي كان أعظم على قناة الجزيرة.



بعد مرور عام على المقابلة، يعتقد الإسرائيليون، أن السنوار كان أحد قادة حماس الذين هندسوا عمليات الاختطاف والتسلل عبر الحدود، ولا يزال على قيد الحياة وهو العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية تحت اسم طوفان الأقصى.



وقال قيادي سابق تولى منصبا كبيرا في مخابرات الاحتلال "الموساد" لصحيفة التلجراف، إن محمد السنوار "كان بنسبة 10%، واحدًا من الفريق الأساسي الذي خطط لـ7 أكتوبر".



وعملت حركة حماس، على إضفاء طابع من السرية حول السنوار الصغير، ويقول مصدر استخباراتي لصحيفة التيلجراف، إن هذه السرية التي تحيط بمحمد، جعلت سكان غزة لم يعودوا يعرفونه.



وبحسب المصدر، كان السنوار يتحرك سراً وفي نطاق محدود، خوفاً من التعرض لاغتيال إسرائيلي، وخلال العقدين الأخيرين، نجا من ست محاولات اغتيال.



وفي عام 2004، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة محمد في 24 أكتوبر 2004، بعد أن سقط على الأرض في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة في عام 2003.



وتقول صحيفة التليجراف، عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عام 2014، أعلنت حماس وفاة السنوار، ونشرت صورة تظهره ملقى على سرير ملطخ بالدماء.



وقال المصدر الاستخباراتي لتلجراف، إن تزييف موت محمد كان جزءًا من مهمة لحماية أحد "قادة الظل" الثلاثة في حماس.



ومنذ ذلك الحين، لم يظهر علنًا أبدًا، وظهر فقط في "صورة ظلية" في مقابلة مع قناة الجزيرة في مايو 2022، كما لم يحضر حتى جنازة والده في يناير 2022.