قال أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة، إن الشركة المصرية للتكرير حصلت على قروض بإجمالي قيمة 3.3 مليار دولار من عدد من مؤسسات التمويل الدولية، مضيفا: "ممتن للدور الذي تقوم به تلك المؤسسات في ارتفاع شأن الشركة".

وأكد هيكل، خلال كلمته في مؤتمر وزارة التعاون الدولي، لإطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أن بحلول منتصف عام 2025 ستقوم الشركة بسداد جميع القروض كاملة.

أوضح هيكل، أن مجموعة القلعة تمتلك 4 شركات منها مزارع دينا وطاقة عربية، جميعها تلقى الاستثمارات من مؤسسات متعددة الأطراف.

وأشاد بالدور مؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية، قائلا "كان لها دور في انطلاق الشركة المصرية للتكرير".