رئيس الوزراء الأردني: دعوات الإضراب لم ولن تخدم دعم غزة

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن المملكة مستمرة في حشد الدعم اللازم للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، ومن ثم العودة إلى عملية سياسية جادة محددة بمدى زمني؛ للوصول إلى تجسيد حلّ الدولتين الذي يؤسس لأمن واستقرار وسلام حقيقي.

وأكد خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، أن «الحالة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المتماسكة والمحصنة والمتينة في الأردن، تُمكن من تقديم العون والدعم والإسناد للأشقاء في فلسطين؛ لنيل حقوقهم المشروعة ولوقف الاعتداءات الآثمة والمستمرة عليهم».

وأضاف أن الحالة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المتماسكة تصبح مطلباً وطنياً أساسياً، ذاكرا أن «الدعوات المتعلقة بشلّ النشاط الاقتصادي من إضرابات وغيرها، لم ولن تخدم دعم أهلنا في غزة وإسنادهم بشيء، وتفضي وتؤدي إلى ضرر بأرزاق الناس وبالحالة الاقتصادي».

وأكمل: «يجب أن نُعمِل العقل تجاه التعامل مع هذه الدعوات، ونحن نثق في حكمة وعقل ووجدانيات أهلنا ونتساءل: بماذا يخدم الإضراب العام في الأردن التي يوجد اتحاد بين موقفها الرسمي والشعبي تجاه دعم وإسناد أهلنا في غزة وفلسطين؟».

وأضاف أن أيّ إضراب أو نشاط هو تعبير يستهدف الضغط السياسي للوصول إلى موقف معين، معقبًا: «نحن لدينا موقف متحِد ما بين القيادة والحكومة والشعب، وبالتالي تصبح هذه الدعوات ضرباً من إيذاء الذات وإنتاج الوهن في الجبهة الداخلية الأردنية».

وأوضح أن المطلوب تكوين جبهة داخلية قوية اقتصادياً واجتماعياً، في وضع تستطيع فيه المملكة أن تخدم وتقدم العون اللازم لأهل غزة والضفة الغربية، بما فيه العون الاقتصادي.

واستطرد: «نثق دوماً بوعي المواطنين تجاه هذه القضايا ونساند قطاعاتنا الاقتصادية والصناعية والتجارية في انتظام سيرورة الحياة، لا سيما وأنّ هناك ملايين الراغبين بتقديم الدعم العيني والنقدي والوجداني لأهلنا في فلسطين وغزة».

وأشار إلى «تشجيع الحكومة على التبرع بعمل يوم، بدلاً من الإضراب لصالح النشاط الإنساني والإسناد الإنساني لأهل فلسطين في قطاع غزة».