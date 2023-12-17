محافظ بورسعيد يستقبل لجنة من الرقابة الإدارية والجهات المعنية

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية بمكتبه بالديوان العام، ضمن زيارتهم لمحافظة بورسعيد لتفقد المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة، عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة للتنمية ونقطة انطلاق كبرى المشروعات القومية، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت إحدى المدن النموذجية، وشهدت تطورا انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل زيارة لجنة الرقابة الإدارية والجهات المعنية، تفقد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وتفقد اصطفاف معدات المحافظة داخل جراجات الأحياء؛ للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لإدارة الأزمات.