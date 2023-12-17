أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لاعبي الفريق سيظلون تحت حمايته، مُشيرًا إلى أنه سيكون خط الدفاع الأول عنهم أمام الانتقادات.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "طريقة عملي هي عدم وضع أي لاعب تحت ضغط، وألا أكون سبب في إفساد نظام الفريق حتى لا يتحدث عني أحد".

وأضاف: "بالتأكيد لا أبحث عن دور البطولة، لكن أهم شيء أن يسير الفريق بشكل جيد، وهدفي أن يظل لاعبي الأهلي تحت حمايتي وألا يتعرض أحد منهم لانتقادات".

وتابع: "الأهلي أكثر فريق يسافر خارجيًا ويخوض عدد مباريات، لا يوجد فريق مثلنا لديه هذا الكم من المباريات في الموسم، لذا لا يجب أن أزيد تلك الأمور على اللاعبين والجهاز الفني بالانتقادات".

وأتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "لن أعلن عقوبات على لاعبي الأهلي حتى لا أهز استقرار الفريق، لست في حاجة للصيت على حساب لاعبي الأهلي، ولن يحدث ذلك، ودوري هو حماية لاعبي الأهلي، وأن أكون خط الدفاع الأول عنهم، والعقوبة ستعلن لو كان الأمر أمام الرأي العام وواضح للجميع".