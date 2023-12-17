شولتس يدعو إلى الانفتاح والتعاطف مع اليهود في ألمانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الانفتاح والتعاطف مع اليهود في ألمانيا، حيث قال أمام حشد من اليهود في برلين إن حياة اليهود في البلاد حقيقة واقعة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء السبت في يوم الجالية اليهودية: "لدينا جميعا مهمة اتخاذ القرار الصحيح كل يوم: من أجل التعاطف والتضامن والأذان المفتوحة والقلب المفتوح". وقال إن هذا هو أساس المجتمع الألماني المنفتح.

وتابع: "ومن علامات هذا الوضع الطبيعي هو أن عيد الحانوكا ينتمي إلى ألمانيا تماما مثل عيد الميلاد وعيد المسلمين، وأن المعابد اليهودية تنتمي إلى ألمانيا تماما مثل الكنائس والمساجد، وأننا ننتمي إلى بعضنا بشكل لا ينفصل في هذا البلد".

وأكد شولتس أن الدولة الدستورية تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحريض المعادي للسامية وأن قانون الجنسية الجديد يمنع تجنيس من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية.

ومع ذلك، فإن الدليل الذاتي الذي يود رؤيته يتطلب أكثر من مجرد القانون الجنائي والشرطة والقضاء: فالعيش معا هو أكثر من مجرد العيش جنبا إلى جنب، ما نحتاجه هو الرحمة دون تحفظ.