انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة كبار المسئولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية يوم الأربعاء المقبل.

وضم الاجتماع الترويكا العربية لكل من مصر والمغرب والسعودية وموريتانيا برئاسة مشتركة لكل من هشام ولد الصلاي، القائم بأعمال المندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية لدى مصر، والسفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -المملكة المغربية- والأمانة العامة للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري.

وصرح السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي بأنه تم التوافق على العديد من القضايا وأهمها ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية والتأكيد على أهمية التعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.