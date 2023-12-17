التأمين الاجتماعي: 341 مليار جنيه مصروفات الهيئة للمعاشات في عام 2022-2023

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن بعض إجراء عدة إصلاحات بمنظومة التأمينات، من ضمنها رفع الحد الأدنى من الاشتراك التأميني، ليصبح 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الحد الأدنى للمعاشات.

ولفت إلى أنه منذ بداية يناير المقبل سيجري رفع الحد الأدنى إلى 1300 جنيه، والحد الأقصى 10080 جنيها، منوها بأن الهيئة قررت زيادة أجر الاشتراك التأميني في شهر يناير المقبل، بعد الشكوى المستمرة من تدني قيم المعاشات.

وأكد أن الهيئة صرفت حوالي 341 مليار جنيه معاشات في عام 2022-2023، وما زالت الهيئة تمضي في إصلاح المنظومة بشكل تدريجي نظرا لكثرة مصروفاتها، مشددا على أن القادم في هذا القطاع أفضل وتحسين المعاملة مع أصحاب المعاشات وتقديم كل ما هو أفضل لهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة، في شهر سبتمبر الماضي، خلال لقائه بأهالي سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.