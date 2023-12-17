وزير خارجية كوريا الجنوبية يؤكد أهمية نشر أصول نووية أمريكية في بلاده

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، أن المهمة الأكثر إلحاحا هي تحقيق تقدم مطرد في المناقشات بين بلاده والولايات المتحدة، في هيئتهما الاستشارية النووية الثنائية، موضحا أن النشر المنتظم للأصول الاستراتيجية النووية الأمريكية في كوريا الجنوبية، له أهمية خاصة.

وقدم بارك، في برنامج بثته شبكة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه.بي.إس.وورلد"، التقييم فيما يتعلق بالمجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية وأمريكا، التي تم تشكيلها، بموجب إعلان واشنطن، الذي تبناه الرئيس، يون سوك يول، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما التي عقدت في أبريل الماضي، حسب الشبكة الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وتابع بارك، أنه في الاجتماع الثاني للمجموعة، الذي عقد أمس الأول الجمعة، في الولايات المتحدة، استعرض الجانبان التقدم الذي تم إحرازه، في الاجتماع الافتتاحي، الذي عقد في يوليو الماضي وحددا الأهداف، التي سيتم تحقيقها حتى الاجتماع الثالث.

وفي الاجتماع الثاني للمجموعة، اتفق الحليفان على استكمال وضع المبادئ التوجيهية بشأن تخطيط وتشغيل استراتيجية نووية مشتركة، بحلول منتصف العام المقبل.

وبحث الجانبان أيضا بناء نظام متنقل لتمكين الاتصال الفوري بين زعيمي الدولتين، حال حدوث أزمة.