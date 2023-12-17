 أرادت فقط التسوق كالمعتاد.. سيدة تحمل سيف ساموراي داخل متجر بألمانيا - بوابة الشروق
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أرادت فقط التسوق كالمعتاد.. سيدة تحمل سيف ساموراي داخل متجر بألمانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 3:43 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 3:43 م
تخيل أن تذهب للتسوق لابتياع مستلزماتك اليومية العادية، فترى سيدة تحمل سيف ساموراي وكأنك داخل فيلم سينمائي! هذا ما واجهه زبائن وبائعون في أحد المتاجر في مدينة جرايتس بشرق ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد أن سيدة كانت تحمل سيف الساموراي خلال التسوق تسببت في عملية شرطية في تلك المدينة.

وأوضحت الشرطة أن الزبائن وكذلك البائعين بالمتجر اتصلوا بالشرطة، عندما رأوا السيدة تحمل السيف الذي يبلغ طوله 70 سنتيمترا تقريبا داخل المتجر مساء أمس السبت.

وبحسب الشرطة، صرحت السيدة بأنها حصلت على السيف من أحد معارفها وأرادت بشكل عفوي التسوق وهي في طريقها إلى منزلها وبحوزتها السيف.

ويعد حمل سيف في الأماكن العامة انتهاكا لقانون حيازة الأسلحة، وفقا لبيانات الشرطة.

وأضافت الشرطة أن أفرادها صادروا السيف، وبدأوا في إجراءات دعوى جنائية.

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