جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: دك أكثر من 200 هدف وتدمير أنفاق في غزة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته قصفت أكثر من 200 هدف في غزة أمس السبت.



وقال: "داهمت قوات المظللين شقة خاصة بالعمليات، في حي الشجاعية وعثرت على أسلحة وعبوات ناسفة ومتفجرات وبنادق صوت وقنابل يدية"، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت"، اليوم الأحد.



وأشار إلى "العثور على فتحة نفق، طولها أكثر من 15 مترا"، وفقا لادعائه.



وأضاف المتحدث: "مقاتلو الاحتياط من اللواء رقم 646، داهموا مبنى، بالقرب من مدرسة، توجد فيها ماكينات لإنتاج أجزاء صواريخ، كما تم العثور بالقرب منها على ثلاث فتحات أنفاق، كما حددت كتيبة كوماندوز، سبعة مسلحين من حركة حماس في منطقة خان يونس، ووجهت غارات جوية ضدهم".