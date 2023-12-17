الإسكان: تخصيص 15 موقعا بمشروع شارع شباب الشروق في قرعة علنية

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 15 موقعاً من الأماكن الشاغرة بمشروع "شارع شباب الشروق"، لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المدينة، وبمشاركة المتقدمين، تحقيقا لمبدأ الشفافية، وبحضور سيد جلال، رئيس مجلس الأمناء، والعميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير المدينة، ومسئولي الجهاز.

وأشار سعد، في بيان لوزارة الإسكان، إلى أن الأماكن بأنشطة مختلفة، ومنها: المأكولات، والمشروبات، وملابس، وإكسسوارات، وغير ذلك، وأن عدد المتقدمين بلغ 320 متقدما.

وأوضح أن اللجنة المشكلة بأعضاء من الجهاز فرزت الطلبات، وفحصت المستندات طبقاً للاشتراطات والضوابط المعلن عنها مسبقاً في 21/9/2023، ومنها على سبيل المثال أن يكون المتقدم من المقيمين بالمدينة، وألا يكون من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.

وذكر أن عددا من انطبقت عليهم الشروط بلغ 280 متقدما، واختيار 15 متقدما أساسيا، بالإضافة إلى نفس العدد احتياطيا، حيث إنه في حالة عدم التزام المتقدم الأساسي بالتشغيل خلال شهر من تاريخ القرعة، يتم تسليم الموقع للاحتياطي.

ولفت رئيس الجهاز إلى التوسع في الأنشطة الأخرى بجانب أنشطة الأطعمة والمشروبات، بهدف تحقيق وسائل الجذب والترويج للمشروع، وتحقيقاً لرغبات المواطنين في إتاحة الأنشطة الخدمية المختلفة بالمشروع.