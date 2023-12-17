روسيا تستعرض قواتها النووية بصاروخ باليستي جديد عابرا للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الصواريخ الروسية حمَّلت صاروخا باليستيا جديدا عابر للقارات من طراز "يارس" في منشأة إطلاق بقاعدة كوزيلسك بمنطقة كالوجا جنوب غربي موسكو.

وبحسب وكالة "رويترز"، تم تصميم صاروخ "آر اس-24 (يارس)"، الذي يبلغ طوله 23 مترا، ليحمل مركبات إعادة الدخول المتعددة الموجهة بشكل مستقل، والتي تسمح للصاروخ بإيصال رؤوس حربية نووية متعددة إلى أهداف مختلفة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "في مجمع كوزيلسكي، قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بتحميل صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز يارس على منصة إطلاق".

ونشرت الوزارة مقطعا مصورا للصاروخ العملاق الذي نقل إلى منشأة إطلاق وتم تحميله على منصة.

وتمتلك روسيا أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم، تليها مباشرة الولايات المتحدة، كما تسيطر روسيا والولايات المتحدة معا على أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم.

ولدى روسيا نحو 5889 رأسا نوويا، بينما لدى الولايات المتحدة نحو 5244 رأسا نوويا، بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين. ومن بين تلك الرؤوس، تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة حوالي 1670 رأسا حربيا نوويا استراتيجيا موزعة.