الدخان يخيم على مدينة كراتشي الباكستانية في ظل تدهور جودة الهواء

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خيم الضباب، اليوم الأحد، على مدينة كراتشي الباكستانية، في ظل تدهور جودة الهواء، بحسب ما قاله خبير في الطقس لقناة جيو الباكستانية.

وقال الخبير عويس حيدر، إن جودة الهواء في كراتشي" تضررت بشدة" بعد تلوث الهواء.

وفي الوقت الحالي، مازالت جودة الهواء عند مستوى خطر سجل 137 على مؤشر جودة الهواء، وهو ما يصنف على أنه " غير صحي بالنسبة للمجموعات الحساسة".

وأضاف حيدر أن جودة الهواء في كراتشي مازالت متأثرة بالرياح الخفيفة من شمال الشرق، التي جلبت الجزئيات الملوثة إلى الهواء.

وأضاف أن الطقس كان ضبابيا بسبب الرطوبة العالية والهواء الخفيف.

وأوضح أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة بسبب الرياح الغربية في 21 و22 ديسمبر الجاري.

وقال "من المرجح تحسن جودة هواء كراتشي بعد هطول أمطار خفيفة".