القوات الروسية تقضي على نحو 95 عسكريا أوكرانيا في اتجاه خيرسون

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات المسلحة الروسية قضت على نحو 95 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون.

وأضاف البيان "في اتجاه خيرسون، تكبد العدو خسائر بلغت نحو 95 عسكريا ودبابة و12 مركبة، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية والهجمات الجوية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية في موجة جديدة من الهجمات، بعد يوم من صد أحد أعنف أسراب الطائرات المسيرة منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية أسقطت 33 طائرة مسيرة خلال الليل في مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية، لاحقا، أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين في منطقة فولجوجراد صباح اليوم الأحد.