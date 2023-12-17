مقتل 12 شخصا في هجوم مسلح خلال احتفال ديني بوسط المكسيك

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قتل 12 شخصا في هجوم شنه مهاجمون مسلحون خلال احتفال بـ"عيد مجيء المسيح" في وسط المكسيك، وفقا لمكتب المدعي العام.

وقالت السلطات البلدية اليوم الأحد إن نحو عشرة آخرين أصيبوا عندما فتح المهاجمون النار على المحتفلين في بلدة سالفاتيرا في ولاية جواناخواتو.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم.

كانت جواناخواتو مؤخرا الولاية التي لديها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك. وتتناحر عصابتا المخدرات سانتا روزا دي ليما وخاليسكو نويفا جينيراسيون في المنطقة الصناعية الرئيسية في وسط البلاد.

وتشهد المكسيك موجة من العنف منذ سنوات.

وفي العام الماضي، كان هناك 31 ألفا و936 جريمة قتل لكل 126 مليون نسمة.

وتقاتل العديد من عصابات المخدرات وغيرها من الجماعات الإجرامية من أجل السيطرة على مناطق النفوذ وطرق التهريب.

وغالبا ما تحتفظ تلك العصابات بصلات مع السياسيين الفاسدين وقوات الأمن.



ولا يتم على الإطلاق التعرف على ملابسات معظم جرائم القتل .