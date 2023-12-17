موافقة إسرائيلية مشروطة على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة أقنعت إسرائيل بتحويل أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل تعهد السلطة الفلسطينية بتقديم قائمة بأسماء الموظفين الذين ستحول لهم الرواتب في غزة.

واشترطت إسرائيل مقابل الموافقة على تحويل أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب من قبل السلطة في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، جاءت التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بتقديم قائمة بأسماء مستحقي الرواتب، وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس.

ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن القيادة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها حذفت منذ عام 2007 المسئولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم الدفع.

وذكرت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سيتعين عليه تحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة الفلسطينية، إذا تم تنفيذ الاتفاق الجديد بالفعل.