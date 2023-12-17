قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إنّ الوضع الصحي في قطاع غزة مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية في القطاع تعاني من انهيار تام، موضحا أنّ ثمانية مستشفيات فقط تعمل بالقطاع من أصل 36 مستشفى.



وأشار إلى أن هذه المستشفيات الثمانية تعمل بطاقة جزئية، موضحا أن ثلاثة مستشفيات موجودة في شمال غزة وتُقدم إسعافات أولية.



ولفت إلى أنّ 51 مركزا صحيا من بين 72 مركزا خرجت عن الخدمة في غزة، لافتا إلى انتشار الأمراض والأوبئة في القطاع.



ونوه بأن عدد النازحين في القطاع بلغ مليوني شخص من أصل 2.2 مليون مواطن يسكنون القطاع.



وأفاد بأن انتشارا ملحوظا للأمراض المعدية يسود في قطاع غزة، مثل الالتهابات الرئوية وأمراض الإسهال الحاد وبعضها إسهال بالدم والتهاب الكبد والأمراض الجلدية بما فيها الجرب.



وشدد على أن غزة تفتقد حاليا لكل مقومات ومتطلبات الحياة بما في ذلك الغذاء والشراب، كما أن السكان ينامون في العراء.