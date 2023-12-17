 الشركة الشرقية للسكر: الأزمة بطريقها للانتهاء في غضون أسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركة الشرقية للسكر: الأزمة بطريقها للانتهاء في غضون أسبوع

محمد شعبان
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:49 ص | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:49 ص

قال خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، إن أزمة السكر الحالية «في طريقها إلى الانتهاء»، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر السلعة بالأسواق.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى ضخ الحكومة 5 آلاف طن من السكر يوميا بالأسواق مقابل 27 جنيها للمستهلك.

وتوقع انتهاء الأزمة في غضون فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام بحد أقصى، قائلا:« طوابير المواطنين، وعدم توافر السكر على الأرفف كل ذلك في سبيله إلى الانتهاء».

ولفت إلى طرح الشركة الشرقية -المنتجة لسكر البنجر- إلى شركات التعبئة مقابل 24 ألف جنيه للطن في الوقت الحالي، موضحا أن سعر بيع الكيلو يساوي 24 جنيه للشركة المنتجة.

وأشار إلى نشوب الأزمة؛ نتيجة العجز في الاستيراد، منوها إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 800 طن يجرى استيرادها من الخارج سنويا.

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