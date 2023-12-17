تراجع دعم رئيس الوزراء الياباني إلى مستويات منخفضة جديدة في استطلاعات رأي

تراجع حجم الدعم لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى مستويات منخفضة جديدة، في استطلاعات الرأي التي أجريت بعد أن أجرى تعديلا وزاريا لاحتواء فضيحة فساد تهدد مستقبل حكومته.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، بأن استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ماينيتشي شيمبون" في يومي 16 و17 من ديسمبر الجاري، أظهر تراجع نسبة تأييد حكومته بواقع 5% بالمقارنة مع الشهر الماضي لتصل إلى 16%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في أكتوبر من عام 2021.

وارتفعت نسبة رفضه لتصل إلى 79%، وهي الأعلى منذ أن بدأت الصحيفة في إجراء مثل هذه الاستطلاعات قبل أكثر من 7 عقود.

فيما أظهر استطلاع آخر منفصل أجرته صحيفة "نيكي"، تراجع الدعم بواقع 4% ليصل إلى 26%، وهو مستوى يُعد غالبا منطقة الخطر بالنسبة لرؤساء الوزراء اليابانيين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الضغط سيستمر على كيشيدا بعد أن استبدل 4 وزراء في الأسبوع الماضي، وهم من بين نواب البرلمان المتهمين بإخفاء الدخل الذي تم تحصيله من فعاليات لجمع التبرعات.