بوتين يوجه تهديدات لفنلندا بعد حصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي وجارة روسيا، "بمشاكل" لم يحددها، خلال لقاء متلفز.

وقال بوتين، خلال اللقاء "لم تكن هناك مشاكل من قبل، لكن ستكون هناك مشاكل الآن".

وأضاف أن النزاعات الإقليمية السابقة قد تم تسويتها في القرن العشرين.

وذكر أن روسيا، الآن، ستقوم ببناء منطقة لينينجراد العسكرية في محيط مدينة سان بطرسبرج، وستنشر وحدات عسكرية معينة هناك.

وقال بوتين: "لماذا احتاجوا لذلك؟" في إشارة على ما يبدو إلى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يمثل التحالف العسكري الغربي.

وقد قررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي بعد أن الحرب الروسية الأوكرانية في 22 فبراير 2022.

وتقدمت السويد، جارة فنلندا، بطلب أيضا، لكنها لم تحصل على الموافقة بالإجماع اللازمة للانضمام إلى الحلف من جانب الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة، أساسا نتيجة معارضة من تركيا.

وقد وقعت الولايات المتحدة مؤخرا اتفاقية مع السويد بشأن استخدام المنشآت العسكرية السويدية.

ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية مشابهة إلي حد كبير مع فنلندا غدا الإثنين، ومن شأن الاتفاقية الأمريكية – الفنلندية أن تتيح لواشنطن حرية وصول عسكري لـ15 قاعدة فنلندية.