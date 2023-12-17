عرضت فضائية «الغد»، اليوم الأحد، مقطع فيديو للأكاديمي مردخاي كيدار، المحاضر في جامعة بار إيلان إسرائيلية، يشرح فيه أسباب انتصار فلسطين على إسرائيل.



وقال في مقطع الفيديو المنقول عن وسائل إعلام عبرية: «لو بقي حمساوي واحد مقطوع اليد والقدم، وبيده الثانية إصبعان، سيقف على أثر مسجد مدمر ويرفع شارة النصر؛ لأن أبناءه وأحفاده سوف يكملون المسيرة».



وأشار إلى أهمية النظر إلى الزوايا الأخرى المتعلقة بما يحدث على الأرض، معقبًا: «هم (الفلسطينيون) ينظرون للأمام كثيرًا، هل الأمريكان سيدعموننا إلى الأبد؟ هل أوروبا ستدعمنا للأبد؟ هل المجتمع الإسرائيلي سيدعمك دائمًا؟ هذه هي الأسئلة المهمة».



واستشهد بقوله تعالى في القرآن الكريم: «إن الله مع الصابرين»، مضيفًا: «الآية تقول إن الله مع القادرين على الصبر لفترة طويلة، لا توجد عندنا كلمة كهذه في العبرية، الصبر أن تكون في نفق لمدة شهرين أو ثلاثة؛ لا ترى ضوء النهار وبالكاد تأكل، ثم يخرج المجاهد معه كلاشنكوف ويقتل يهوديا».



ولفت إلى أن «تل أبيب تعيش داخل فقاعة إسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون لأجل الله»، قائلًا إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وأخبرها بأن التركيبة الدينية تسيطر على أهل غزة.



وأضاف: «في الإسلام الله هو الفاعل الرئيس إذا لم يكن الوحيد، لكن عندنا إذا كان الرب موجودًا أصلًا في المعلب سيكون على مقاعد البدلاء»، بحسب تعبيره.







«لو بقي حـمـ.ساوي واحد مقطوع الرجل واليد وبيده الثانية بقي إصبعان سيقف على أثر مسجد مُدمَّر ويرفع شارة النصر»#قناة_الغد pic.twitter.com/t0hUs1uUfL — قناة الغد (@AlGhadTV) December 17, 2023