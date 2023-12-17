حديقة الحيوان: منح مكملات غذائية للحيوانات لتحسين حالتها الصحية

قال مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن التطوير الدكتور يوجين ماريه، إنه جرى تفتيش شامل وحصر الحيوانات الموجودة للاطمئنان على أحوالها، والأمور كافة بالحديقة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الإدارة المسئولة عن عملية التطوير تعرفت على حالات الحيوانات الموجودة بالحديقة، من الجوانب كافة والبيئة المحيطة بها.



وذكر أن عملية التفتيش والبحث أعقبها إشراف على الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى منحهم مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية ومتابعتهم بصفة دورية.



ولفت إلى محاولتهم الحفاظ على الهوية الأثرية والتراثية لحديقة الحيوان، وكذا الأشجار العتيقة، معقبا: «الهدف كله الحفاظ على مجموعة الحيوانات والأشجار الموجودة وهي مجموعة رائعة جداً، والمباني التاريخية والأثرية الموجودة، كل هذه المنشآت والأشجار سيجري رعايتها وترميمها وتطويرها حتى تعود الحديقة لسابق بريقها».



ولفت إلى أن عملية إغلاق الحديقة سيكون مفيدا لعملية التطوير التي تحدث على يد جهات معنية ومتخصصة في هذا الشأن، موضحا أنه سيجري تزويد الحديقة بتشكيلة جديدة من الحيوانات متعددة الفصائل والأنواع، فضلا عن تطوير المجموعات الموجودة بها.



وتابع: «نوفر الأدوات والمعدات ونطبق برامج معينة للرعاية، وهذا شيء يأخذ بعض الوقت قد لا يحدث بين عشية وضحاها».