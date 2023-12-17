ختام فعاليات دورة التعليم المدني «تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة» بجنوب سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، دورة التعليم المدني التي أطلقتها للشباب تحت شعار "تنمية. مواطنة. جمهورية جديدة"، بمركز شباب الساحل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وأدار الورشة إسراء فخري، مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة، التي أكدت دور الشباب المهم والأساسي في التنمية، موضحة أن التنمية عمل واعٍ وموجه، الذي يقوم على المشاركة بين أفراد المجتمع والجماعات.

وأوضحت أن التنمية تهدف في المقام الأول إلى إحداث التغير والتطوير، وذلك من خلال تنظيم جهود وقدرات الأفراد، وأن التنمية تحدث تغيرات هيكلية وجذرية في المجتمعات، وتساهم في بناء الأمم.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، هي المسئولة عن تنفيذ الدورة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ويجري تنفيذ هذه الورش التدريبية بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم مسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية، والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأحد، أن هذه الورش تعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال، عن طريق اكتساب الناشئ والشاب المعرفة ومنظومة من القيم تساعدهم على ممارسة سلوكيات، وتبني مبادرات إيجابية بناءة تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.