الصحة العالمية: سكان غزة معرضون لمختلف أنواع الأمراض الجسدية أو النفسية

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إنّ كل سكان قطاع غزة معرضون حاليا لمختلف أنواع الأمراض سواء الجسدية أو النفسية.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن منظمة الصحة العالمية تمكنت في أحدث مهامها، من إدخال مساعدات لمجمع الشفاء الطبي.



وأشار إلى أنّ هذا المجمع كان يعتبر من أكبر المستشفيات في قطاع غزة، لكنّه يفتقر حاليا إلى أدنى مقومات المستشفى.



ونوه بأن المجمع يُقدم حاليا خدمات بسيطة، مؤكدا أن قسم الطوارئ بات أشبه بحمام دماء وهو يعج بالمرضى الذين يتزاحمون على الأرض.



ولفت إلى أن هناك مرضى تُجرى لهم عمليات إسعافات أولية وخياطة جروح على الأرض، ومن دون أدوية تخدير.



وأفاد بأن غرفة العمليات وبعض غرف العناية المركزة خرجت عن الخدمة بسبب نقص الكهرباء، بجانب المعاناة من شح الغذاء والمياه.