 السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 6:50 م
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية بالأمس.

وأعلنت مصر، حالة الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

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