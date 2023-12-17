محافظ الإسكندرية: 230 منفذا تشارك في مبادرة تخفيض السلع الأساسية حتى الآن

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مبادرة خفض الأسعار للتأكيد على مدى توافر السلع الأساسية وهي "السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس"، معلنا أن إجمالي عدد المنافذ المشاركة في المبادرة وصل حتى الآن إلى 230 منفذا.

وأكد الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، وشرطة مباحث التموين؛ لتفقد الأسواق، وسلاسل الهايبر ماركت، والشوادر، والمحلات التجارية، ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وإحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء والمديريات.

وقال المهندس أحمد أبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن السلع متوفرة، كما يتم متابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية يوميا، متابعا أنه يتم التنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية أولا بأول.

وأشار وكيل التموين، إلى الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات على أسعار السلع الغذائية الأخرى المتوفرة بالأسواق.