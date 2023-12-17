اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الأحد مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة من الجهة الغربية مرورا بشارع المحاكم والسكة باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيم طولكرم.

كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزاتها العسكرية من حاجز مستعمرة "عناب" شرقا، مرورا من بلدة عنبتا باتجاه المدينة.

مشهد من ساحة مخيم نور شمس قبل قليل، الذي يشهد اقتحاما واسعاً واشتباكات ومواجهات عنيفة pic.twitter.com/lUKr3E6PzB — إسراء فهيد (أم كيپر) 🇵🇸🦄 (@EsraaFehead) December 16, 2023

وفرض الجيش حصارا مشددا على مخيم نور شمس شرق المدينة ودفع بجرافاته وآلياته العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية اكتابا باتجاه المخيم، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة.

لحظة انفجار عبـ.وة محلية الصنع بجرافة عسكرية خلال اقتحام قوات الاحـ.تلال الإسـ.رائيلـ.ي لمدينة طـ.ولكـ.رم pic.twitter.com/rAAWYSl2OB — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 16, 2023



وذكرت وسائل إعلام أن مسلحين استهدفوا ليل السبت الأحد آليات إسرائيلية بالعبوات الناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس.

وأوضحت أيضا أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصة على أسطح البنايات في محيط مخيم نور شمس.

مشاهد من اقتحام #الاحتلال_الاسرائيلي مدينة #طولكرم بعدد كبير من الآليات والجيبات ومحاصرة مخيم نور شمس شرق المدينة pic.twitter.com/JV48PX2q3D — Palastinews (@palastinews) December 16, 2023

كما أشارت إلى أن دوي انفجارات كبيرة ومتتالية سمع في المكان، مبينة أن الجرافات الإسرائيلية دمرت البنية التحتية في المخيم.

هذا، وأظهرت مقاطع مصورة دخول آليات الجيش للمدينة بشكل كبير.

وتستمر اقتحامات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية تزامنا مع الحرب على غزة، والتي تواجه فيها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية التي تتصدى لها في الميدان وتنفذ ضد القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية نوعية.