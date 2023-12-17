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فيديو.. صن داونز يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز

أمير نبيل
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 5:39 م

واصل فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي استعداداته لمواجهة بيراميدز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الفريقان مساء الثلاثاء المُقبل على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وأدى فريق صن دوانز تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة مدربه رولاني موكوينا.

وتعادل فريقا بيراميدز وصن دوانز في لقاء الجولة الثالثة الذي أقيم في جنوب أفريقيا.

وتتشارك أندية المجموعة الأربعة، في عدد النقاط إذ حصد كل فريق 4 نقاط حتى الآن ، ما يزيد من أهمية الجولة الرابعة التي يستضيف فيها بيراميدز صن داونز، بينما يلعب مازيمبي مع ضيفه نواذيبو.

 


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