الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 525 مليون دولار

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 525 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.



وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 44 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.



وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.



وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.