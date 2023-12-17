خالد بيبو: التواصل بيني وبين عبد الحفيظ مستمر من أجل الأهلي

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه يقوم بالرجوع إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق في الأحمر، من أجل مناقشته في عدة ملفات.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيد عبدالحفيظ زميل ملعب، وأخ بالنسبة لي، وعشنا فترات مع بعضنا البعض داخل الأهلي".

وأضاف: "أنا وسيد عبد الحفيظ تعملنا أساليب العمل داخل الأهلي، وسيظل أخ وصديق، وأنا أحرص دائمًا على الحديث معه وأن أعود له في بعض الأمور لمعرفة رأيه".

وتابع: "سيد عبد الحفيظ عمل لفترة طويلة داخل الأهلي، وأسس أمور كثيرة داخل الفريق، ولا يوجد شيء بيني وبينه يمنعني من الحديث معه".

وأتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "نحن في منظومة كبيرة، هو غادر وأنا أتيت وبعد فترة سأغادر عن المنصب فهذه كرة القدم، ولا يوجد بيننا أي خلاف فأنا أعمل حاليًا باللائحة التي وضعها سيد عبد الحفيظ".