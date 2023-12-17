تشهد محافظة الأقصر، مساء غد الاثنين، افتتاح فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان القومي للتحطيب، والذي كان من المقرر له أن يقام مساء اليوم، لكن تقرر تأجيله 24 ساعة حدادا على رحيل أمير دولة الكويت.

ومن المقرر أن تشهد وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فعاليات المهرجان القومي للتحطيب، في الثامنة من مساء الغد، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ويتضمن برنامج افتتاح المهرجان عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات "المنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر"، وتشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.