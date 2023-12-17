الجزيرة تعتزم إحالة قضية استشهاد سامر أبو دقة إلى المحكمة الجنائية الدولية

قالت قناة الجزيرة الإخبارية يوم السبت إنها تعتزم إحالة قضية استشهاد مصورها في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت القناة، التي تتخذ من قطر مقرا لها، أنها وجهت فريقها القانوني "بإحالة قضية اغتيال مصورها في غزة سامر أبو دقة بشكل عاجل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضافت الجزيرة إن المصور،45 عاما، والأب لأربعة أطفال أصيب في غارة إسرائيلية بمسيرة يوم الجمعة أثناء تغطيته من داخل مدرسة فرحانة، ولم تتمكن فرق الإنقاذ في البداية من الوصول إلى المصور بسبب القصف الإسرائيلي، وتمكنوا في النهاية من انتشال جثته فقط، ودفن يوم السبت.

وعند سؤاله، رفض جيش الدفاع الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه بأنه يستهدف الصحفيين، وقال في بيان: "الجيش الإسرائيلي لم ولن يستهدف الصحفيين عمدا".

وأشار الجيش إلى أن التواجد في "منطقة قتال نشطة" يترتب عليه مخاطر. وتابع البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مواجهة التهديدات مع الاستمرار في تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

ودعت رابطة الصحافة الأجنبية الجيش الإسرائيلي إلى التحقيق.