فان دايك: صلاح «مُلهم» للاعبي ليفربول

أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن محمد صلاح، نجم الريدز، هو خير مثال لإلهام الفريق بما يحققه من أرقام وإنجازات، مشيرا إلى أن الجوع والاحترافية التي يظهرها صلاح تضع معاييرا لا تصدق.

قال فيرجيل فان دايك في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول:" الشئ الجيد هو أنه يمكننا البحث دائما عن الإلهام بداخلنا، وفي الوقت الحالي لا يوجد مثال أفضل مما يفعله محمد صلاح هذا الموسم، بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها أو يصنعها.. فهو يريد دائما المزيد".

أضاف:" الجوع والرغبة والاحترافية التي يظهرها محمد صلاح تضع معايير لا تصدق، ليس لدي شك في أنه بعد أن سجل هدفه رقم 200 مع ليفربول، قد وضع لنفسه بالفعل أهدافًا جديدة لأن هذه هي الطريقة التي يتصرف بها".

أوضح فان دايك:" نرى ذلك كل يوم في التدريب وفي كل مباراة نلعبها، صلاح لا يشبع، لكن الأمر يتمثل في الرغبة في أن تكون في أفضل حالة ممكنة، ببذل قصارى جهدك لجعل نفسك الأفضل، لقد فعل صلاح ذلك منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها إلى ليفربول".

أتم فان دايك:" كقائد لليفربول أود أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئته على إنجازه المذهل الأخير، وآمل أن يكون هناك المزيد من الأهداف في المستقبل".