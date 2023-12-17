اليابان ورابطة آسيان يعتمدان بيانا مشتركا حول رؤية المستقبل

اعتمد قادة اليابان ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بيانا مشتركا يظهر رؤيتهم للمستقبل اليوم الأحد، وهو اليوم الثاني من قمة اليابان-آسيان التي تستمر ثلاثة أيام وتعقد بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على الصداقة والتعاون بينهما.

وأكد القادة في البيان اعتزامهم تعزيز التعاون في المجال الأمني، مع الوضع فى الأذهان، على ما يبدو، التوسع البحري القوي للصين.

وفي المجال الاقتصادي، اتفق القادة على التعاون في تطوير المركبات الكهربائية وغيرها من سيارات الجيل الجديد.

وأوضح البيان المشترك إن اليابان وآسيان سيهدفان إلى تحقيق عالم يتم فيه الحفاظ على الديمقراطية ومبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء أن هذا البيان يظهر أن الجانبين سيعملان معا في ثلاثة مجالات، هي السلام والاستقرار، وإنشاء اقتصاد ومجتمع مستقبلي، وتنظيم تبادلات بين مواطني تلك الدول.