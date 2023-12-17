أردوغان: الأجواء الإيجابية بالعالم الإسلامي ستنعكس على غزة والقدس قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأجواء الإيجابية في العالم الإسلامي ستنعكس على غزة والقدس في المستقبل القريب.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في حفل توزيع جوائز خاصة بالوقف الخاص بنشر العلم بمدينة إسطنبول، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد.



وتطرق أردوغان إلى الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947،والمشاكل التي واجهتها تركيا في الماضي القريب.



ولفت إلى "الاختلاف بين فلسطين في 1947 وفلسطين الحالية".



وقال: "كيف كانت وكيف أصبحت؟ كيف استعمروها؟".



وأوضح أن "الصهيونية العالمية تسعى حاليا للذهاب إلى أبعد مما مارسته في فلسطين عبر رسم الحدود".



وتابع: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن تركيا كان لها نصيبها من هذا السيناريو".



وأردف: "أصبحت هناك أجواء مختلفة كثيرا وأكثر إيجابية وشجاعة في كل من العالمين الإسلامي والتركي مقارنة بالماضي".



وتابع: "لا تقلقوا، فالأيام التي سنتمكن فيها من منع مجازر الحكومة الإسرائيلية الظالمة في غزة وتجاوزاتها في القدس بدعم من الدول الغربية، قريبة إن شاء الله".