كنيسة إنجلترا تبارك زواج المثليين لأول مرة

أصبحت امرأتان أول زوجتين مثليتين تحصلان على مباركة كنيسة إنجلترا لزواجهما.

وباركت كنيسة إنجلترا صباح اليوم الأحد زواج كاثرين بوند وجين بيرس للاحتفال بحبهما وشراكتهما والتزامهما ببعضهما البعض، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

يذكر أن مباركة زواج المثليين كان ممنوعا من جانب "مجلس الأساقفة" قبل أيام قليلة، وتم السماح بالمباركة اليوم الأحد.

ولم يوافق كل رجال الدين على قرار السماح بمباركة زواج المثليين، حيث يرحب به البعض بوصفه تقدما بينما يرى آخرون أنه تجاوز كبير والكثيرون يعتقدون أن التغيير الحقيقي المطلوب هو الاعتراف بالزواج.