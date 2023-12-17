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إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة تيلم غرب الخليل

وكالات
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 12:17 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 12:19 م
أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع عملية إطلاق نار، قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، استهدفت مستوطنين إسرائيليين.

وقال موقع القناة «السابعة» العبرية: إنه «يشتبه بإطلاق مقاومين فلسطينيين النار اتجاه قوة عسكرية على شارع 35 بالقرب من مفترق مستوطنة (تيلم) جنوب الخليل».

وأشار إلى أن التقارير الأولية تشير إلى أن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة شخص، قائلة إن طواقم الإسعاف في طريقها للمكان.

ولفتت إلى أن قوات الجيش، أرسلت مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «قدس برس»، صباح الأحد.

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