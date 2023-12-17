قناة عبرية: ثلث الموضوعات الصحفية عن حرب غزة معارضة لإسرائيل

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تعاني إسرائيل من تزايد الموضوعات الصحفية السلبية تجاهها عبر الإنترنت، منذ وقوع العدوان الأخير علي قطاع غزة، لدرجة بلوغ نسبة الموضوعات الصحفية المنددة بأفعال إسرائيل لـ28%، مقابل نسبة ضئيلة من الموضوعات المؤيدة لإسرائيل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها، أن النسبة المذكورة تعني أن الموضوعات الصحفية المعارضة لإسرائيل تبلغ 3 أضعاف الموضوعات المؤيدة.

وأوضحت القناة، أن أغلبية الموضوعات بنسبة تفوق الـ60% عن الحرب جاءت محايدة، ولكن الموضوعات المؤيدة لإسرائيل من أصل 372 ألف موضوع لم تتجاوز الـ8%.

وذكر التقرير، أنه على نطاق المنشورات المتداولة عبر الإنترنت بشكل عام فإن 83% منها جاء معارضا لإسرائيل مقابل 8% فقط من المنشورات المؤيدة، بينما أتت بقية المنشورات على الحياد بين طرفي الصراع.

وتجدر الإشارة لكون التقرير المذكور صادر في ظل رقابة من مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تقييد انتشار المحتوى المؤيد للرواية الفلسطينية.